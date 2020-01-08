بكلمات مؤثرة.. غالية بن علي تعلن استئصال المرارة

أعلنت الفنانة غالية بن علي عن خضوعها لعملية استئصال المرارة، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وأعربت الفنانة غالية عن شدة حزنها لاستئصال المرارة، قائلة: اليوم .. أتخلى عن حليّي وأخلع مرارتي .. ذلك ما تطلبه مني الممرضة قبل العملية الجراحية، ولم يكن من السهل التجرد من حلي تلازمني منذ زمن طويل، فقد أصبحت جزءا لا يتجزأ من جسمي ونسيت وجودها، ولكل واحدة منها قصة رمزية عزيزة على قلبي .. خلعت خاتم جدتي غالية وفيه النحاس أثقل من الذهب، ووقع وصله في قلبي أثقل من النسيان
كما خلعت خاتم جدتي "زبيدة" الذي يتحلّى بحبات فيروز تذكرني قوة عزيمتها ودعاباتها .. ثم خلعت خاتما صنعه لي أوم پراكاش في
ثم خلعت قلادتي وهي عبارة عن علبة صغيرة تحتوي على ماتيسر من كلمات الله التامة وهي من ذهب وسلسلتها خيط تطريز يذكرني كم الحياة معلقة على خيط رقيق تصونه الأقدار .. أحب كلمة حلي من حلو أكثر من كلمة مجوهرات، فأشيائي ليست غالية مع أنها لا تقدر بثمن لأنها مشحونة بطاقة محبة وذكريات.. أترك حليّي وحللي ومفاتيحي في البيت، وآخذ سبحة جدي التي صاحبت أبي علي في سنواته الأخيرة، آخذ معي كل هذه النفحات المباركة ودعوات الأهل و الأصدقين والأحبة وأتوجه إلى المستشفى حامدة ربي على كرمه.. ليتحلّى يومكم بحليّ المحبة.
يذكر أن الفنانة غالية بن علي طرحت مؤخرًا كليب بعنوان وهي ثورة، والأغنية من كلمات وألحان غالية بن علي، كما حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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