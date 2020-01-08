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فيديو.. خالد النبوي: سعيد بنجاح فيلم "يوم وليلة" والتقى بجمهورى الليلة في سينما "نايل سيتي"

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أعرب الفنان خالد النبوي، عن سعادته بنجاح أحدث أفلامه "يوم وليلة"، الذى طُرح بدور العرض قبل يومين، من خلال رسالة خاصة وجهها لجمهوره، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
 

ونشر النبوي مقطع فيديو من إحدي دور العرض السينمائي عقب عرض الفيلم، وهو يتوسط الجمهور الذي التف حوله بحماس، وعلق

عليه قائلًا: "طول ما فيه جمهور زيكم هفضل أعمل اللي أنا مصدقه.. بحبكوا جداً.. هكون موجود النهاردة الساعة 6 فى سينما نايل سيتي و حفلة ٩ فى سينما جالكسي علشان أتفرج على الفيلم مع الناس.. يلا مستنيكوا".
 

يذكر أن فيلم "يوم وليلة"،

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تدور أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث فى بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التى تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التى يتعرضون لها.

 

ويشارك خالد النبوي البطولة كل من: أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، تأليف يحي فكري، ومن إخراج أيمن مكرم.

 

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