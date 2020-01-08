أعرب الفنان خالد النبوي، عن سعادته بنجاح أحدث أفلامه "يوم وليلة"، الذى طُرح بدور العرض قبل يومين، من خلال رسالة خاصة وجهها لجمهوره، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
ونشر النبوي مقطع فيديو من إحدي دور العرض السينمائي عقب عرض الفيلم، وهو يتوسط الجمهور الذي التف حوله بحماس، وعلقعليه قائلًا: "طول ما فيه جمهور زيكم هفضل أعمل اللي أنا مصدقه.. بحبكوا جداً.. هكون موجود النهاردة الساعة 6 فى سينما نايل سيتي و حفلة ٩ فى سينما جالكسي علشان أتفرج على الفيلم مع الناس.. يلا مستنيكوا".
يذكر أن فيلم "يوم وليلة"،
ويشارك خالد النبوي البطولة كل من: أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، تأليف يحي فكري، ومن إخراج أيمن مكرم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. خالد النبوي: سعيد بنجاح فيلم "يوم وليلة" والتقى بجمهورى الليلة في سينما "نايل سيتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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