11 مليونًا.. مشاهدات بينا نسهر لمحمد رمضان في أسبوع

حققت أحدث أغاني الفنان محمد رمضان "رايحين نسهر"، نجاحًا كبيرًا وكسرت حاجز المليون الحادي عشر من حيث عدد المشاهدات، وذلك بعد مرور أسبوع علي طرحها بطريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية بموقع

الفيديوهات العالمي "يوتيوب".



يشار إلى أن "رمضان" طرح الفيديو كليب في ذلك التوقيت احتفالًا بالعام الجديد ولاقي رواجًا كبيرًا محققًا 11 مليونا و 14,890 ألف

مشاهدة.جدير بالذكر أن محمد رمضان يواصل تصوير مشاهد مسلسله الجديد، "البرنس"، الذي يقوم ببطولته إلي جانب كل من محمد رمضان، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، عبدالرحمن أبو زهرة، أحمد داش، أحمد وفيق، ريم سامي، بدرية طلبة، محمد علاء، من تأليف وإخراج محمد سامي.