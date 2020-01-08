وعد تثير موجة جدل بانتقادها تصرفات فئة من المحجبات وملابسهن-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثار مقطع فيديو انتشر للفنانة السعودية وعد التقطته من سيارتها تتحدث فيه عن ملابس بعض المحجبات موجة جدل بين أوساط متابعيها.

وعبّرت وعد عن انزعاجها من فئة من الفتيات المحجبات اللواتي وصفتهن بأنهن يقمن "بالتنطيط" في الحفلات فتظهر سرويلهن الضيقة تحت العباءة، مشيرة إلى استيائها من ارتداء قسم منهن لملابس ضيقة لا تليق مع مكانة الحجاب وما يتطلبه من إدراك لقيمته، واصفة من يفعلن ذلك بالمزعجات.

وقالت وعد في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "سؤال يمكن مو من حقي إني أسأله لأني ماني محجبة وكلنا نعرف الحجاب، لكن اللي محجبة وتلبس بنطلون ضيق وملابس ضيقة إيش اسمه هذا؟"، و.

وأضافت :"إنتوا ملاحظين النطة من خلال الأغاني، والله لأن المنظر مزعج محجبة وتلبس بنطلون ضيق بل أضيق من حياتي يعني مرة شيء مزعج المنظر مزعج احترمي الحجاب".

وانقسم المتابعون بين من اعتبر أن الأمر حرية شخصية وأنها لا يجب عليها أن تتدخل وبين من وافقها الرأي.