خاص الفن- هذه تفاصيل تصوير ماجدة زكي لمشاهدها في "الستّ أمينة"

ميرنا وليد - بيروت - انتهت الممثلة المصرية ماجدة زكي من تصوير عدد من مشاهدها في مسلسل "الست امينه" في منطقة نزلة السمان على ان تنتقل الى مدينة الانتاج الاعلامي لتصوير مشاهدها المتبقية في الديكور الجديد . ويعتبر المسلسل عودة لماجدة زكي بعد غياب عام كامل عن الشاشة، بعدما كان آخر أعمالها مسلسل "اللهم اني صائم".
الجدير بالذكر ان مسلسل "الست أمينة" مؤلف من 45 حلقة ومن المقرر عرضه قبل شهر رمضان المقبل، وهو من إخراج مجدي ابو عميرة الذي عاد الى الساحة مرة اخرى بعد مدّة.
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