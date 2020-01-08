خاص الفن – سوسن ميخائيل توقع أول أعمالها.. ولكن!

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السورية ​سوسن ميخائيل​ أنها وقعت رسمياً عقد مشاركتها في الجزء الخامس من مسلسل "بقعة ضوء" مع المخرج باسم عيسى على أن ينطلق التصوير بعد عشرة أيام، وهو العمل الأول لها في هذا الموسم.

وأكدت أن التباطىء هو العنوان الرئيس للدراما هذا العام، فالكل يترقب ما ستؤول إليه الأمور، خاصة المنطقة بشكل عام تعاني من حالة اقتصادية متردية.

وأكدت أن الحديث عن الدراما في هذا الوقت غير مناسب، بسبب وجود قضايا أهم بكثير، ولذلك أحاول قدر الإمكان الابتعاد عن هذا الحديث، وبكل الأحوال لا يوجد ما يستحق الكلام في هذا المجال.

ومن المفترض أن تتواجد ميخائيل في الجزء الحادي عشر من "باب الحارة" بشخصية أم فخري/سكر خانم" وفي الجزء الثاني من مسلسل "الحرملك" بشخصية "الآغاية".