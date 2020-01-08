سيرين عبد النور تخضع لعملية جراحية في وجهها.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ متابعيها، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بإجرائها عملية جراحية في وجهها.

ونشرت سيرين صوراً لها خلال تواجدها في عيادة الطبيب، معلنة إجرائها عملية بسيطة في خدها.

وأشارت إلى أن هناك "حبة" في وجهها تزعجها منذ 3 أشهر، ليتبيّن بعد فحصها أنها كيس دهني يحتاج إلى العلاج بالأدوية، ثم إزالته بجراحة بسيطة.

يُذكر أن سيرين كانت قد تعاقدت على بطولة مسلسل "دانتيل"، الى جانب الممثل السوري محمود نصر، إخراج المثنى صبح، وإنتاج إيغل فيلمز، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.



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