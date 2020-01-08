خاص- "الفن" يكشف حقيقة إعتذار كاريس بشار عن المشاركة في "العربجي"

ميرنا وليد - بيروت - إنفرد موقعنا يوم أمس بنشر خبر إنضمام الممثلة السورية ​كاريس بشار​ إلى مسلسل "​سوق النسوان​" بشكل خاص وحصري، عوضاً عن زميلتها الممثلة ​هيما إسماعيل​ بشخصية "قمر".

وبحسب معلوماتنا الجديدة، فإن كاريس ستتجه للإعتذار عن المشاركة في مسلسل "العربجي" إلى جانب مواطنها الممثل ​باسم ياخور​ لعدة أسباب، أولها تضارب مواعيد التصوير بين العملين، وثانيها عدم الظهور بأكثر من عمل شامي في الموسم الواحد، أما وثالثها وهو الأهم فهو أن العمل الشامي يتألف من خمسة أجزاء، وهو ما يضمن تواجدها لخمسة مواسم متتالية، هو ما يجعلها تفضله عن العمل الآخر.

يُذكر أن كاريس إفتتحت موسمها الدرامي، بالمشاركة في مسلسل "​العميد​"، إلى جانب مواطنها الممثل ​تيم حسن​.

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