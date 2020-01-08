إيرادات "الفلوس" تفوق التوقعات منذ عرضه

ميرنا وليد - بيروت - حقق فيلم "الفلوس" بطولة الفنان المصري ​تامر حسني​ وإخراج ​سعيد الماروق​، إيرادات تفوق 2 مليون و533 ألفًا و382 جنيه يوم أمس، ليصل إجمالي إيراداته نحو 23 مليون و112 ألف و424 جنيه، بحسب بيان صدر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتدور أحداث الفيلم حول "سيف" نصاب محترف، تستعين به الفتاة الثرية "حلا" ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، وتبدأ سلسلة لا نهائية لها من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

ويشارك في بطولة فيلم "الفلوس" ​خالد الصاوي​، ​عائشة بن أحمد​، زينة، ​محمد سلام​، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي.