دعوى قضائية ضد جينيفر لوبيز

ميرنا وليد - بيروت - رفعت سيدة تدعى رومانيا دعوى قضائية ضد النجمة ​جينيفر لوبيز​، بسبب سوء تقديمها لشخصيتها خلال أحداث فيلم Hustlers.

وذكرت صحيفة "ذا مترو" البريطانية أن السيدة شعرت أن قصة الفيلم صممت خصيصاً، لكي تكون مناسبة للوبيز بطلة العمل، وهو ما أدى الى الإطاحة ببعض التفاصيل الخاصة بحياتها، وقال: "القصة لم تكن ملهمة كما أظن".

وأشارت الصحيفة الى أن السيدة طالبت بتعويض 20 مليون جنيه إستراليني من شركة الإنتاج الخاصة بلوبيز، والتي لم تعلّق على الأمر حتى الان، وإلتزمت الصمت.

يُذكر أن قصة الفيلم مأخوذة عن المقال الشهير لصحيفة "نيويورك تايمز"، والذي يحمل إسم "Hustlers at score"، والذي تدور أحداثه حول مجموعة من الراقصات في ملهى ليلي شهير في نيويورك، يخططون لسرقة أثرياء المدينة خلال السهرات.

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