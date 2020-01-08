تراند اليوم : تعليق ساخر من إبراهيم سعيد علي ضرب إيران للقوات الأمريكية : إلحقوا إفرحوا شوية

علّق إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي، على التوتر الذي يشهده العالم الفترة الحالية، خاصة بعد القصف المتبادل بين إيران وأمريكا، بضرب إيران للقواعد الأمريكية بالعراق.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه على تويتر: “‏الحقوا انبسطوا واضحكوا قبل الحرب”.

ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر، وجاءت التعليقات بين “‏‎ننبسط ولا مننبسطش كله رايح” و “‏‎وليفربول مش هياخد الدوري” و “‏‎والله ي هيما تحسهم مظبطينها مع بعض لحفظ ماء الوجه مش اكتر!!! يعني اي يضرب اكثر من ٣٥ صاروخا من غير إصابة ولا اي ضحايا معني كدا انهم اخلوا القواعد العسكرية دي اصلا وكانوا عارفين باللي هيحصل”.

وأفادت قناة “الغد”، بسقوط 6 صواريخ على قاعدة عين الأسد التي تستضيف القوات الأمريكية، في محافظة الأنبار بالعراق.

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تزامن ذلك، مع تأكيد شهود عيان، وقوع انفجارات في أربيل.

و قُتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية يوم الجمعة بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.

ويعد قاسم سليماني أقوى وأخطر الجنرالات في إيران، وثاني أقوى الشخصيات في النظام، حيث كان مسئولا عن التخطيط للعمليات العسكرية وإدارة المليشيات خارج إيران في أكثر من 7 دول.