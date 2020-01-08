تراند اليوم : فنانة شهيرة: تعرضت للاغتصاب مرارًا وتكرارًا في سن الـ19

فاجأت فنانة شهيرة، خلال استضافتها في أحد البرامج التليفزيونية، الجميع باعتراف صادم، مؤكدة أنها تعرضت للاغتصاب مرارًا وتكرارًا عندما كان عمرها 19 عامًا، حتى أصبحت نجمة بشكل مفاجئ.

وقالت الفنانة المغنية العالمية ليدي غاغا ، إنها لم تجد حينها من يساعدها أو يقف إلى جانبها لتخطي هذه المرحلة الصعبة، مما أدى إلى معاناتها من إضطراب ما بعد الصدمة.

وأضافت خلال إستضافتها مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري:”تعرضت للاغتصاب مرارًا وتكرارًا بعمر الـ19 عامًا، نتيجة ذلك أصبت باضطراب ما بعد الصدمة ولم أحاول علاج ذلك”.

وتابعت: “أصبحت نجمة بشكل مفاجئ، وكنت أسافر حول العالم متوجهًة من غرفة في فندق إلى مرآب لسيارات ليموزين، ثم لخشبة المسرح ، لم أتعامل مع الوضع مطلقًا، ثم فجأة بدأت أشعر بألم شديد لا يصدق في جميع أنحاء جسمي بالكامل يحاكي الألم الذي شعرت به بعد اغتصابي”.