تراند اليوم : هنا الزاهد تفاجيء متابيعيها بصورة لها بدون ميك أب -شاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هنا الزاهد بالتي تبرز ملامح وجها فقط بإطلالة جذابة، واعتمدت علي هنا الزاهد عدم وضع ميك علي وجهها لإبراز ملامحها الجذابة.

وسرعان ما تفاعل عدد كبير من متابعيها علي الصورة وحازت في ساعات قليلة علي أكثر من 250‪ الف اعجاب ولقيت عددا من الردود والتعليقات وجاءت بين “ربنا يحفظك انت وأحمد يارب” و ” ربنا يحميكي” و “في قمر كده” و “كيوت اوي” و “يا جمالك”.

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يذكر ان اخر اعمال هنا الزاهد بالاشتراك مع أحمد فهمى مسلسل “الواد سيد الشحات” تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن “توتا”.

مسلسل “الواد سيد الشحات” تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتا