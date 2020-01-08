بعد الأزمة المستمرة من جراء الاحتباس الحراري.. أستراليا تقرر إعدام 10 آلاف جمل!

متابعة بتجــــــــــرد: في ظل موجات الحر المستمرة التي تشهدها استراليا، والحرائق المدمرة التي اندلعت في غاباتها، قررت السلطات في البلاد إعدام أكثر من 10 آلاف جمل، بسبب استهلاكها الكثير من المياه في مناطق الجنوب، بما يساهم في زيادة الجفاف ورفع معدل التعرض للنيران.

ومع ازدياد شكاوى السّكان المحليين من إفساد الجمال أي مصدر للمياه ، تبدأ عملية الإعدام اليوم الأربعاء باستخدام المروحيات وذلك بعد الإتفاق مع عدد من القناصين المحترفين.

وبعد الإنتهاء من عملية الإعدام هذه تمّ الإتفاق على أن تترك الجثث الجمال حتّى تجف ومن ثمّ حرقها أو دفنها.

وبالإضافة، أوضحت السلطات أنّه سيتم إعدام هذا العدد من الجمال بسبب المخاوف من انبعاثات الغازات الدفيئة حيث أنّ ما ينتجه الحيوان من غاز الميثان يعادل طناً واحداً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

ومن جهة أخرى، يُذكر أنّ الحكومة الأسترالية ستخصص 1.4 مليار دولار على مدى عامين لجهود الإغاثة والتعويض عن الخسائر الناجمة عن الأزمة المستمرة منذ أشهر.