تحديد 13 شعوراً تثيره الموسيقى في النفوس.. ما هي؟

متابعة بتجـــــــــرد: أثبتت دراسة حديثة من جامعة كاليفورنيا أنّ الموسيقى، بالإضافة إلى فوائدها الكثيرة على جسم الإنسان وصحّته النفسية، فهي تثير 13 إحساساً مختلفاً لدى الأشخاص.

وفي العادة يختار كل شخص موسيقى تتناسب مع مشاعره أو وضعه النفسي في لحظة معيّنة لتعبّر عنه وعما يمرّ به.

وقد شملت الدّراسة الّتي ترأسها طالب الدكتوراه آلان كوين أكثر من 2000 مقطوعة موسيقية لتحديد مدى تأثير هذه الأنواع على العواطف في مجموعات ذات ثقافات مختلفة من 1258 مشاركاً في الصين و1591 في الولايات المتحدة.

وبعد الإستماع إلى مقاطع موسيقية مختلفة تمكّن الباحثون من إدراك أنّ المشاركين يمرّون بتجارب شخصية مماثلة على الرغم من اختلاف الثقافات وتمكّنوا من تحديد مجموعة من 13 شعوراً يرتبط بالموسيقى وهي: “التسلية والإرتياح والقلق والتوتر والهدوء والنشاط والتحدّي والحزن والخوف واليأس والإنتصار والإغراء، والغضب”.

وختم كوين قائلاً: “الموسيقى هي لغة عالمية لكننا لا نعطيها دائماً الكثير من الأهمية، وهذه الدراسة هي خطوة أولى للتعرّف على تأثير الموسيقى الدقيق في النفوس على الرغم من اختلاف الثقافات.”