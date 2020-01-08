متابعة بتجـــــــــــرد: تلاحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب فضيحة جنسية جديدة بعد كشف المذيعة السابقة في شبكة “فوكس نيوز” كورتني فريل، عن تحرّش الأخير بها.
فقد ذكرت فريل في كتاب مذكراتها الجديد أن ترامب تحرّش بها ووصفها بالصحفية الأكثر إثارة في البلاد قبل أن يتوجّه لها بالقول: “يجب أن تأتي فجأة في وقت ما إلى مكتبي، حتى نتمكن من تبادل القبل”.
وزعمت المذيعة البالغة من العمر 39 عامًا، أن هذا التحرش حصل خلال مكالمة هاتفية بعد أسابيع من ذكرها اهتمامها بالعمل ضمن لجنة مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية الذي كان ترامب مسؤولاً عن تنظيمها.
كما كتبت إنها صُدمت من الاقتراح الذي “خرج من العدم” حسب وصفها، وبأنها ردت عليه: “دونالد، أعتقد أن كلانا متزوج”.
كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة أميركية تفضح ترامب: طلب مني الحضور إلى مكتبه لتبادل القبلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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