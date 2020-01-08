انتحار مؤلف المسلسل التلفزيوني الشهير Ugly Betty عن عمر 45 عامًا

متابعة بتجــــــــرد: توفي سيلفيو هورتا مؤلف البرنامج التلفزيوني الشهير Ugly Betty، عن عمر يناهز 45 عامًا بعدما قرّر انهاء حياته داخل غرفة بفندق في أميركا.
فقد عثر على جثة هورتا البطل الأساس وراء المسلسل الشهير “بيتي القبيحة”،غارقة في الدماء بغرفة فندق بمدينة ميامي، بعد إنهاء حياته بطلق ناري.
يذكر أن الراحل هو منتج تلفزيوني وكاتب سيناريو من أصل كوبي أميركي.
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