أحلام تتألق وتُطرب جمهور “سمرات شتاء الرياض” – بالصور

متابعة بتجــــــــرد: أحيت النجمة الإماراتية أحلام سهرة غنائية مميّزة ضمن فعاليات “سمرات شتاء الرياض” في المملكة العربية السعودية، وذلك مساء 7 كانون الثاني/يناير الجاري.

جمهور الحفل استقبل أحلام بحفاوة كبيرة، وهي بدورها أعربت عن سعادتها بالتواجد بمتنزه الثمامة البري، مؤكِّدة أنها تمنَّت من قبل الغناء فيه، لأنه يذكِّرها بالأيام الحلوة وامتداد للزمن الجميل.

ووجهت أحلام الشكر إلى منظمي الحفل على مجهودهم وقالت: “أشكر هيئة الترفيه تحت قيادة معالي المستشار تركي آل الشيخ، وأشكر شركة روتانا على ما قدمته، وأخصّ بالشكر الأستاذ سالم الهندي وأشكركم كثيراً”.

وقدّمت أحلام عدداً كبيراً من أغانيها الطربية المميزة منها “والله محتاجك أنا”، “من أكون”، “أغلى إنسان”، “فضها سيرة”، “تدري ليش”، “وش ذكرك”، “تغير الوقت”، “أحتاجك أنا”، “قول عني”، “أحبك موت”، “بغيظك”، “مثير”.

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استمر الحفل لأكثر من ثلاث ساعات، ومازحت أحلام جمهورها قائلة إن الحفل ينتهي عند الساعة 12.30 ليلاً، والآن أصبحت الساعة 2 فجراً، مضيفة “كلو لعيونكوا”.

تجدر الإشارة إلى أن أحلام طرحت في الفترة الأخيرة الماضية أغنيتين، الأولى تحمل اسم “أنا ما أستغني”، من كلمات منصور البلوي،ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، والثانية بعنوان “أنا مدري عن الناس” من كلمات الأمير البدر وألحان الموسيقار طلال.