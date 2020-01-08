كيف تفوق ماني على صلاح وحصد جائزة الأفضل في أفريقيا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت نتائج التصويت على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، كيف تفوق السنغالي ساديو ماني، نجم هجوم ليفربول الإنجليزي، على زميله المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ليحصد الجائزة المقدمة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وأعلن الكاف نتائج التصويت على الجائزة والتي شهدت حصول ماني على المركز الأول، يليه صلاح ثانيا ثم محرز في المركز الثالث.



وحصل ماني على 477 صوتا، ثم صلاح في المركز الثاني برصيد 325 صوتا، يليهما رياض محرز في المركز الثالث برصيد 267 صوتا.

يذكر أن صلاح قد توج بلقب أفضل لاعب أفريقي عامي 2017 و 2018.

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وبات ماني ثاني لاعب سنغالي يتوج بالجائزة بعد مواطنه الحاجي ضيوف في عامي 2001 و2002.

وساهم ماني خلال العام المنقضي بصورة فعالة في وصول منتخب السنغال لنهائي كأس الأمم الأفريقية، كما توج مع فريقه ليفربول بألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وشارك أسد التيرانجا في 52 مباراة مع ليفربول بكل البطولات في عام 2019، وسجل خلالها 31 هدفاً وصنع 13، بينما شارك مع منتخب السنغال في 11 مباراة وقد سجل 4 أهداف وصنع 3.