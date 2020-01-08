بالصور- سلاف فواخرجي مع فرسانها الأربعة

احتفلت الممثلة سلاف فواخرجي بعيد ميلاد زوجها الفنان وائل رمضان حيث قامت بنشر مجموعة من الصور العائلية جمعتها مع زوجها وولديهما بالاضافة الى والدها.

وأرفقت سلاف الصور بالتعليق التالي: “فرساني الأربعة وأنا… كل سنة وانت متل ما انت وائل… الكريم والشهم والعفوي واللي عطاءه مالو حدود… واللي بيعرفه عن قريب بيعرف شو عم قول… دايما همك تفرحنا وتسعى من قلبك لترضينا كلنا… يارب اقدر ونقدر نردلك شوي من الفرح اللي بتخلقه بقلوبنا… الحب هو نقطة البداية… بس الامتنان هو الطريق لتبقى البداية وتستمر… وانا ممتنة الك وائل “.

نذكر ان سلاف ووائل تزوجها في عام 1999 . وقد تعرفت سلاف عليه بشكل أكبر أثناء تصوير مسلسل “الجمل” انفصلا لفترة عام 2004 وعادا مرة أخرى لبعضهما بعد فترة، ولديهما ولدين هما حمزة وعلي.