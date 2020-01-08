- 1/2
- 2/2
Jan 08, 2020
احتفلت الممثلة سلاف فواخرجي بعيد ميلاد زوجها الفنان وائل رمضان حيث قامت بنشر مجموعة من الصور العائلية جمعتها مع زوجها وولديهما بالاضافة الى والدها.
وأرفقت سلاف الصور بالتعليق التالي: “فرساني الأربعة وأنا… كل سنة وانت متل ما انت وائل… الكريم والشهم والعفوي واللي عطاءه مالو حدود… واللي بيعرفه عن قريب بيعرف شو عم قول… دايما همك تفرحنا وتسعى من قلبك لترضينا كلنا… يارب اقدر ونقدر نردلك شوي من الفرح اللي بتخلقه بقلوبنا… الحب هو نقطة البداية… بس الامتنان هو الطريق لتبقى البداية وتستمر… وانا ممتنة الك وائل “.
نذكر ان سلاف ووائل تزوجها في عام 1999 . وقد تعرفت سلاف عليه بشكل أكبر أثناء تصوير مسلسل “الجمل” انفصلا لفترة عام 2004 وعادا مرة أخرى لبعضهما بعد فترة، ولديهما ولدين هما حمزة وعلي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- سلاف فواخرجي مع فرسانها الأربعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.