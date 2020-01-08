محمود العسيلي.. "العريس" يفتح دفاتر زيجتيه السابقتين وهذا ما قاله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصري محمود العسيلي تفاصيل جديدة حول قراره بالزواج للمرة الثالثة بعدما أعلن عنه مساء أمس الثلاثاء على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم بمدينة الإسكندرية، ونشر مجموعة من الصور عبر حسابه على "إنستغرام"، متحدثاً عن اختياره الزواج للمرة الثالثة بعد فشل تجربته مرتين.

وقال العسيلي في أول تعليق بعد عقد قرانه: "تبات ونبات، الفستان الأبيض، إحساسك إيه النهارده، الليلة وأخيرا فرحة، أغاني عملتها من أول ما ابتديت لغاية النهارده باتكلم فيها عن العيلة والاستقرار والحب والعيال.. كل أغنية فيهم بتتكلم عن موقف جميل وأسلوب حياة كنت بحلم إني أعيشها وفعلا حاولت في تجربتين جواز إني أشوف الحياة اللي أنا بحلم بيها تتحقق على أرض الواقع ولكن للأسف التجربتين منجحوش.. والفشل مش لازم يكون معناه إن حد وحش..لا ..هو بيكون تقصير من الطرفين وبيكون بجد قدر ونصيب".

وواصل العسيلي تعليقه قائلاً: "الفشل عمره ما كان عيب بس الكارثة الحقيقة اللي ناس كتير بتعملها فهي الاستمرار في الفشل والتصميم على التعاسة عشان ظروف خارجية أو وهمية مالهاش علاقة بالاتنين اللي عايشين في الدوامة وخلاص بيغرقوا.. أنا رفضت أعيش تعيس وهافضل أدور عن السعادة اللي كتبتها في الأغاني بتاعتي وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إني أكون لقيتها فعلا وتكون التالتة التابته".

يذكر أن العسيلي تزوج للمرة الثالثة، وكان أعلن مؤخرا أنه يتمنى أن تكون أمنية هي زيجته الأخيرة وألا يتكرر الانفصال من جديد.

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وكان محمود العسيلي احتفل بخطوبته على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، في سرية تامة بإحدى قرى الساحل الشمالي، في شهر يوليو الماضي.

أما خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، فكانت دائما ما تنشر صورها مع العسيلي تعبيرا عن حبها له طوال الفترة الماضية من خلال حسابها الرسمي في إنستغرام، حيث كتبت: "أنت ألطف وأصدق إنسان عرفته في حياتي، أتمنى أن يتعلم الرجال من أخلاقك ومسؤوليتك، كان العالم بحال أحسن، أحبك".

من جانب آخر، كان محمود العسيلي تعرض لهجوم شديد من جمهوره بعد إحراجه لمعجب أراد التقاط صورة تذكارية معه في إحدى حفلاته التي أحياها مؤخرا، حيث رد عليه قائلا: "حضرتك معاك واسطة أو حاجة جامد جدا مثلا.. يعني أنت اللي بتحبني وكل الناس دي بتكرهني.. لو اتصورت مع حضرتك لازم أتصور مع كل الناس دي"؛ وهو الأمر الذي أغضب الكثير من معجبيه، حتى بعد اعتذاره عن الواقعة.