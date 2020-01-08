نبيلة عبيد تتهم هؤلاء بتأجيج صراعها مع نادية الجندي.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اتهمت الفنانة المصرية نبيلة عبيد للمرة الأولى بعض الأشخاص الذين كانوا على مقربة منها ومن الفنانة نادية الجندي بتأجيج الصراع بينهما بسبب لقب "نجمة الجماهير"، معترفة أن "نادية" هي من كانت تحمل هذا اللقب قبلها بفترة طويلة، ومنوهة في الوقت ذاته إلى أنه عندما حصلت على لقب نجمة مصر الأولى بدأت بعض الأقلام تكتب عنهما للوقيعة بينهما، مردفة بالقول: "مخي كان كبير ونادية بردو".

وقالت نبيلة عبيد في تصريحات تلفزيونية: إن الحديث عن النجمة المسيطرة على السوق السينمائي في جيلهما تسبب في مشاحنات ولكنها كانت تخرج في العمل، لافتة إلى أن السيناريست مصطفى محرم عندما يكتب فيلما لنادية وينجح يأتي ويكتب لي فيلما وينجح وهكذا وكان المستفيد من هذا هو الجمهور؛ لأنه كان يدخل ليشاهد أفلامنا.

وشددت نبيلة عبيد على أن إثارة الخلافات بينهما لم تنجح؛ لأنهما كانتا تتواجهان في شباك التذاكر وكان الحكم بينهما في النهاية هو الجمهور.

ويأتي حديث نبيلة عبيد عن الصراع الدائر بينها وبين الفنانة نادية الجندي للمرة الأولى بعد تعاقد المنتج اللبناني صادق الصباح معهما للظهور في مسلسل "نساء من ذهب" برفقة لبلبة في رمضان المقبل 2020.

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وكانت النجمة المصرية نبيلة عبيد أطلقت تصريحا قالت فيه إنها ترى شبابها في النجمة نادين نسيب نجيم وهو ما أثر كثيرا في نادين التي قالت "يحميكي الله أحبّك نبيلة".

وأعربت وقتها النجمة اللبنانية نادين نجيم عن سعادتها بتشبيه نبيلة عبيد لها بأنها ترى نفسها فيها، موضحة أنها تتذكر كل أفلامها، موضحة في مقابلة لها تداولتها الحسابات المهتمة بمشاهير الفن عبر "إنستغرام"، أنها لا تصدق أن نجمة مصر الأولى "الأيدول"، وصفتها بهذا الوصف، مضيفة: "لا توجد كلمات تعبر عما بداخلي".

وأضافت: "أنا حضرت أفلام نبيلة عبيد، وجاء اليوم أن أرى حالي فيها، حيث كنت طفلة ثم صبية إلى أن جاءت هذه الإنسانة لتشبهني بها فهذا شيء رائع وما صار معي هذه السنة أسعدني".

يُذكر أن النجمات المصريات الثلاث؛ نادية الجندي ونبيلة عبيد ولبلبة سيجتمعن في مسلسل يحمل مبدئيا اسم "نساء من ذهب" وسيتم تصويره بالكامل في بيروت تحت إدارة المخرج وائل إحسان.