هيثم سعيد يطرح أغنية "تفتح الشباك"

يستعد الفنان هيثم سعيد لطرح أغنية بعنوان "تفتح الشباك"، غدا الخميس، عبر المنصات الإلكترونية المختلفة.
"تفتح شباك" هي ثاني أغاني ألبوم هيثم شاكر الجديد الذي يحمل اسم "يوم 30"، من كلمات سلمى رشيد، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع زووم.
يذكر أن هيثم سعيد طرح مؤخرا من ألبومه "يوم 30" أغنية "أكتر" من كلمات عمرو المصري، ألحان أحمد يوسف، وتوزيع مونتي.
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