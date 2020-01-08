تامر هاشم يوضح رأيه في أغنية سالمونيلا لـ تميم يونس

قال الفنان وعازف الدرامز الشاب تامر هاشم علي هامش العرض الخاص لفيلمه الجديد " بنات ثانوي " إنه يرتبط بصداقة قوية مع المطرب تميم يونس وسعيد بنجاح اغنيتة الجديدة السالمونيلا، مضيفا: " الأغنية لايقة عليه".

وحازت اغنية سالمونيلا علي اعجاب العديد من الشباب في فترة قصيرة جدًا حيث حققت رقم مشاهدات قياسيا في 7 ايام فقط بلغ 7 ملايين ونصف المليون مشاهدة علي موقع يوتيوب.

الجدير بالذكر ان تميم يونس دخل عالم الغناء الشبابي مؤخرًا بالاضافة الي كونه واحدا من اهم صانعي الإعلانات في مصر و الشرق الاوسط.

يشار إلى أن فيلم "بنات ثانوى" بدأ عرضه في دور السينما أمس وهو بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

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