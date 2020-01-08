أصالة تطرح أولى أغانيها الخميس بعد إعلان انفصالها

تستعد النجمة أصالة لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "شامخ"، غدا الخميس، وتعد الأولى بعد إعلانها الانفصال بشكل رسمي عن المخرج طارق العريان، بعد زواج دام أكثر من 13 عاما. وطرحت أصالة الفيديو التشويقي لأغنية "شامخ" وظهرت به ترتدي شميز وبنطلون من اللون الأبيض وتقف خلف الزجاج. يذكر أن أصالة أعلنت الاثنين الماضي، انفصالها بشكل رسمي عن المخرج طارق العريان، بعد مرور شهور من الشائعات حول انفصالهما، وكتبت عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام": "صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيًّا عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى من الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى". وقال طارق العريان عبر "إنستجرام" أيضا: "لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل.. سأظل أحب هذه الروح الجميلة وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد".

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