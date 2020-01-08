كارول سماحة تحيي حفلًا بالقاهرة 24 كانون الثاني

استعدادات مكثفة تقوم بها إدارة النشاط الفنى والثقافى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، للترتيب لأولى حفلات البرنامج الفنى للجامعة خلال العام الجديد، وهو الحفل الذي من المقرر أن تحييه نجمة الأغنية العربية، كارول سماحة، مساء يوم ٢٤ يناير الجارى، على مسرح أوبرا مصر، يقام الحفل في إطار خطة الجامعة التي تستهدف تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية، يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء في مصر والدول العربية الشقيقة من أجل الارتقاء بالذوق العام، وإعادة الاعتبار للغناء الراقى في مواجهة انتشار موجة أغانى المهرجانات.

ومن ناحيتها، أعربت «كارول» عن سعادتها بالحفاوة التي استقبل بها جمهورها خبر إحيائها الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وأشادت بالجهود التي تقوم بها الجامعة من أجل تقديم حفل متميز، حيث كرست له إدارة الجامعة كل الإمكانات اللازمة حتى يخرج على مستوى رفيع وبما يليق باسم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومكانتها المرموقة بين الجامعات الكبرى في مختلف دول العالم.

آخر أعمال كارول سماحة أغنية «إنشالله»، وهى الأغنية التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب وحققت نسبة مشاهدة عالية على موقع «يوتيوب»، كما شاركت مؤخرًا في فيلم «بالصدفة»، وهو أول عمل سينمائى للنجمة كارول سماحة، وتم عرضه في بيروت ودبى ويشاركها في البطولة الفنان بديع أبوشقرا وباميلا الكيك ومنير معاصرى، ومن إخراج باسم كريستو.

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