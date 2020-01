«Joker» يتصدر ترشيحات جوائز بافتا 2020

تصدر فيلم الدراما "Joker" للمخرج تود فيليبس، ترشيحات جوائز الأكاديمية البريطانية للسينما والتليفزيون "بافتا" في نسختها الـ73، والمقرر إعلان الجوائز 2 فبراير المقبل، على مسرح قاعة ألبرت الملكية بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ترشح "Joker" في 11 فئة من فئات جوائز بافتا، هى: "أفضل فيلم، أفضل ممثل، أفضل مخرج، أفضل سيناريو مقتبس، أفضل مونتاج، أفضل تصميم إنتاج، أفضل مكياج وشعر، أفضل صوت، أفضل تصوير سينمائي، أفضل موسيقى"، بينما تقاسم فيلما "ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD" و"THE IRISHMAN"، المركز الثاني، برصيد 10 ترشيحات لكل منهما.

وكان فيلم "Joker"، قد حصد قبل يومين، جائزتي أفضل ممثل للنجم خواكين فينيكس، وأفضل موسيقى تصويرية للملحنة الآيسلندية هيلدر جويندوتير، خلال حفل جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ77.

