محمود العسيلي يطرح كليب "تمثيلية"

القاهرة – لايف ستايل طرح الفنان محمود العسيلي، أغنية جديدة بعنوان "تمثيلية" على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب". أغنية "تمثيلية" من كلمات أمير طعمية، ألحان أيهاب عبدالواحد، ومحمود العسيلي، ومن توزيع أمير هداية، وتقول كلماتها: "تمثيلية وسيناريو قديم محفوظ وبطل مهزوم مهزوز وسنين في حياته تفوت تمثيلية بنعيشها بقالنا سنين قدام الناس عاملين عايشين وإحنا بنموت بنمثل وبنكدب على مين ؟ بنقاسي وشاغلنا الناس التانيين مخرج ديكورات كادرات والبطل اللي بيعمل قال عايش دلوقتي آهو مات..".

يذكر أن "العسيلي" طرح مؤخرا أغنية "إنتي وأنا" من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي. قد يهمك ايضاً: حفل نانسي عجرم ومحمود العسيلي يحييان حفلًا بالجامعة الألمانية محمود العسيلي يحتفل مع جمهوره في سبورتنج

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