شكرا لقرائتكم خبر عن محدش يفهم غلط.. العسيلى يطرح كليب "تمثيلية" بالتزامن مع عقد قرانه (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم محمود العسيلي كليب أغنية جديدة بعنوان "تمثيلية"، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد بمشاركة محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، ومكس وماستر محمد صقر، على موقع "يوتيوب"، وأكد العسيلى فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن طرح الأغنية جاء على سبيل الصدفة الباحتة بالتزامن مع عقد قرانه، خاصة أن الأغنية دراما بعيدة عن السعادة التى يعيشها هذه الأيام عقب زواجه.

من ناحية أخرى احتفل العسيلى أمس الثلاثاء، بعقد قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بمدينة الإسكندرية، بحضور مجموعة من الأصدقاء والأقارب، وكان النجم محمود العسيلى، قد خص ”الخليج 365” بإعلان خبر استعداده لعقد قرانه على خطيبته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، أمس في الإسكندرية، على أن يقيم حفل الزفاف بعد غدا الجمعة، كما روى فى الندوة تفاصيل قصة الحب التى جمعته بخطيبته أمنية منذ أول لقاء جمعهما، والصفات المشتركة بينهما والتى جعلته يقرر الارتباط بها.

وكان العسيلي، قد حرص على مشاركة جمهوره خطته للعام الجديد، والخطوات التى سيتبعها فى 2020، ونشر مجموعة من الصور له من كواليس حفلته التى أحياها فى رأس السنة، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام، وكتب "قرارات جديدة للعام، كن لطيفاً وممتعاً، وافعل ما يجعلك سعيدًا، ولا تنظر إلى الوراء، وكل عام وأنتم بخير".

كما أحيا العسيلي حفلا غنائيا برأس السنة الماضي في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، وكان قدم العسيلي خلال حفلاته عددًا من أغنياته المميزة وهي "يا ناس"، "ملايين"، "في حتة تانية"، "حلم بعيد"، "اتت تقدر"، "وجع الهوى"، "تررم"، "فوقى"، "سهلة وبسيطة".

وشارك العسيلي في الأيام الماضية مقطعا صغيرا من أغنية "سالمونيلا" لتميم يونس، التى طرحت منذ أيام، واستحوذت على "تريند" السوشيال ميديا لساعات طويلة، والتى تسخر من محاولات بعض المراهقين للتعرف على فتاة بطريقة معينة، فإن رفضت الاستجابة له يقوم بالتحرش بها لفظًا وفعلاً.

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يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلى كليب "ملايين"، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، تقول كلمات الأغنية: "فيه كتير حلوين فينهم وهي فين ده الحلوين درجات ده مفيش كده لا وكأني في الحياة عمري ما شوفت بنات، فيه ملايين أكيد جامدين وعمري في يوم ما شوفت كده حيرانين عيوني تايهين بنظرة عين خدتني أنا.. ملايين".