شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور جديدة من حفل عقد قران محمود العسيلى.. لقطة عائلية وبوسة ومنديل أبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب عقد قرانهما أمس، أطل النجم محمود العسيلى، من خلال حسابه على "إنستجرام"، في أول تعليق له على زواجه الثالث، فيما نشرت زوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، مجموعة من الصور، توثق لحظة عقد القران، وتوقيعها على عقد الزواج، وبعض الصور العائلية، وكذلك صور تجمعها مع محمود العسيلى.



الزوجان



العسيلى يقبل زوجته

أمنية عبد المنعم علقت على الصور التي نشرتها وعلقت عليها "تزوجت من حب حياتى"، فيما قال العسيلى: "قدمت أغاني عملتها من أول ما ابتديت لغاية النهاردة باتكلم فيها عن العيلة والاستقرار والحب والعيال.. كل أغنية فيهم بتتكلم عن موقف جميل وأسلوب حياة كنت بأحلم إنى أعيشها وفعلاً حاولت في تجربتين جواز إني اشوف الحياة اللي أنا بحلم بيها تتحقق على أرض الواقع و لكن للأسف التجربتين مانجحوش"



أمنية عبد المنعم



أمنية من لحظة عقد القران



أمنية وعسيلى

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متابعا "الفشل عمره ما كان عيب بس الكارثة الحقيقة اللي ناس كتير بتعملها فهي الاستمرار في الفشل والتصميم على التعاسة عشان ظروف خارجية أو وهمية مالهاش علاقة بالاتنين اللي عايشين في الدوامة وخلاص بيغرقوا.. أنا رفضت أعيش تعيس وهافضل أدور عن السعادة اللي كتبتها في الأغاني بتاعتي وباتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إني أكون لقيتها فعلا وتكون التالتة التابتة"



صورة عائلية من عقد القران



عسيلى وأمنية



لحظة عقد القران

وكان النجم محمود العسيلى، قد خص ”الخليج 365” بإعلان خبر استعداده لعقد قرانه على خطيبته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، اليوم في الإسكندرية، على أن يقيم حفل الزفاف يوم الجمعة المقبل خلال ندوته باليوم السابع، كما روى فى الندوة تفاصيل قصة الحب التى جمعته بخطيبته أمنية منذ أول لقاء جمعهما، والصفات المشتركة بينهما والتى جعلته يقرر الارتباط بها.



محمود العسيلى وأمنية عبد المنعم