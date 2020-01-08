شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز تستعيد ذكرياتها بصورة من أيام الطفولة.. وسيمون تعلق عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة دنيا عبد العزيز، ذكريات طفولتها بنشر صورة قديمة لها من وقت طفولتها عبر حسابها على "انستجرام"، اليوم الأربعاء، ولقت الصورة إعجاب متابعيها من نجوم الفن والجماهير، وأبدت الفنانة اللبنانية جومانا مراد إعجابها بالصورة، فيما علقت الفنانة الكبيرة سيمون قائلة: "سكرة"، وكانت دنيا عبد العزيز انضمت مؤخرا لأسرة مسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، من إنتاج شركة "سينرجى"، وتأليف وإخراج محمد سامى.



دنيا عبد العزيز تنشر صورة من أيام طفولتها



تعليق سيمون



تعليق جومانة مراد

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وحصل ”الخليج 365” على القائمة الكاملة للمسلسل وهم محمد رمضان، أحمد زاهر، نور اللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، أحمد داش، سلوى عثمان، انعام الجريتلى، وجارى التعاقد مع شخصية جديدة خلال الأيام المقبلة .



صورة دنيا عبد العزيز

"البرنس" اسم نهائى للمسلسل، الذى يشهد التعاون الثانى بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة" ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قرر الثنائى تكرار التجربة من خلال "البرنس"، الذى يراهن عليه الثنائى بقوة .

كما تواصل الفنانة دنيا عبد العزيز تصوير مشاهدها فى أحداث مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" ، الذى يعرض على شاشة on e، بطولة الفنان محمد الشرنوبى وإخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين، وتجسد دنيا شخصية جديدة ومثيرة خلال أحداث الحكاية الثامنة، التى حمل عنوان " حيث أنها الشقيقة الكبرى لأخين ، وأحدهم من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتمر بأزمات خلال الأحداث، لاسيما أنها تضحى طوال الوقت فى سبيل رعايتهم والوقوف بجانبهم ، وتتوالى الأحداث.