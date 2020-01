شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنهى جوين ستيفانى علاقتها ببليك شيلتون إذا لم يطلب الزواج منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل هددت النجمة العالمية جوين ستيفاني بقطع علاقتها ببليك شيلتون إذا لم يتقدم للزواج منها؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية وهو ما أثار الكثير من الجدل بين محبي وعشاق النجمين بليك شيلتون وجوين ستيفاني، إلا أن موقع " جوسيب كوب " المختص في التحقق من الشائعات نفى تماما ما تم تداوله.



وجاء نفي الموقع الأخبار المتداولة بعد تواصل الموقع مع مصدر مقرب من الثنائي، والذي أكد أن القصة وهمية والنجمان سعيدان للغاية معا ولا يضغط أي شخص على الآخر لأخد خطوة الزواج ، وأن المغنية بلا شك راضية جدا عن علاقتها بشيلتون و لم تهدده ابدا بإنهاء العلاقة إذا لم يطلب الزواج منها قريبا.



بدأت الشائعة بنشر موقع " In Touch " أكدت أم جوين ستيفاني طلبت من شيلتون أن يأخذ خطوة جادة في علاقتهما و يقدم علي الزواج منها وذلك بعد سنوات من الحب و الانتظار ، و قال مصدر للموقع : " لقد انتظرت جوين ستيفاني بصبر لبليك أن يتقدم ويطلب منها الزواج لسنوات ، وهو لم يقدم أي خطوات حقيقية لدعم هذه العلاقة التي تتركز عليها اضواء وسائل الاعلام من شتي انحاء العالم .

يذكر أن جوين ستيفاني و بليك شيلتون اطلقا شهر ديسمبر الماضي أغنية " Nobody But You " التي حققت نجاح كبير وملحوظ ، و من المقر ان تكون هذه الاغنية ضمن اغنيات البومات بليك شيلتون الجديد.