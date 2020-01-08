- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يناير 2020 05:55 مساءً - كشفت وسائل إعلام إيرانية عن القائمة التي نشرها الصحفي والناشط ” الأحوازي محمد مجيد الأحوازي ” عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” والتي تضم الأشياء التي ستدفن مع القائد العسكري الإيراني ” قاسم سليماني ” في قبره .
وتمثلت تلك الأشياء في عباءة المرشد الإيراني والخاتم الذي كان يرتديه سليماني دوما وتربة كربلاء .. بالإضافة إلى راية كتب عليها ” يا حسين ” من قبة قبر الحسين في العراق .. وورقة موقعة أشبه بتوصية من المرشد علي خامنئي وحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله تفيد بحسن شخصية القائد العسكري الإيراني .
وعلق الأحوازي على تغريدته وكتب : ” ليست مزحة .. يدفن مع سليماني عباءة المرشد وخاتم سليماني وتربة كربلاء وراية ” يا حسين ” من قبة قبر الحسين في العراق، وورقة موقعة من قِبل خامنئي ونصر الله كشهود على حسن شخصية سليماني .. هذه طريقة فرعونية ” .
كانت هذه تفاصيل خبر على الطريقة الفرعونية .. تعرف على قائمة الأشياء التي ستوارى الثرى مع قاسم سليماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.