على الطريقة الفرعونية .. تعرف على قائمة الأشياء التي ستوارى الثرى مع قاسم سليماني

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يناير 2020 05:55 مساءً - كشفت وسائل إعلام إيرانية عن القائمة التي نشرها الصحفي والناشط ” الأحوازي محمد مجيد الأحوازي ” عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” والتي تضم الأشياء التي ستدفن مع القائد العسكري الإيراني ” قاسم سليماني ” في قبره .

وتمثلت تلك الأشياء في عباءة المرشد الإيراني والخاتم الذي كان يرتديه سليماني دوما وتربة كربلاء .. بالإضافة إلى راية كتب عليها ” يا حسين ” من قبة قبر الحسين في العراق .. وورقة موقعة أشبه بتوصية من المرشد علي خامنئي وحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله تفيد بحسن شخصية القائد العسكري الإيراني .

وعلق الأحوازي على تغريدته وكتب : ” ليست مزحة .. يدفن مع سليماني عباءة المرشد وخاتم سليماني وتربة كربلاء وراية ” يا حسين ” من قبة قبر الحسين في العراق، وورقة موقعة من قِبل خامنئي ونصر الله كشهود على حسن شخصية سليماني .. هذه طريقة فرعونية ” .