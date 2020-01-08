كارول سماحة تستعد لإحياء حفل غنائي بالقاهرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد النجمة والمطربة اللبنانية كارول سماحة، لحفل غنائي ضخم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والحفل يعد الأول من حفلات البرنامج الفنى للجامعة خلال العام الجديد، ويقام مساء يوم ٢٤ يناير الجارى، على مسرح أوبرا مصر.

ويقام الحفل في إطار خطة الجامعة التي تستهدف تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية، يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء في مصر والدول العربية الشقيقة من أجل الارتقاء بالذوق العام، وإعادة الاعتبار للغناء الراقى في مواجهة انتشار موجة أغانى المهرجانات.

من ناحيتها، أعربت «كارول» سماحة، عن سعادتها بالحفاوة التي استقبل بها جمهورها خبر إحيائها الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وأشادت بالجهود التي تقوم بها الجامعة من أجل تقديم حفل متميز، حيث كرست له إدارة الجامعة كل الإمكانات اللازمة حتى يخرج على مستوى رفيع وبما يليق باسم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومكانتها المرموقة بين الجامعات الكبرى في مختلف دول العالم.

وكانت آخر أعمال كارول سماحة أغنية «إنشالله»، وهى الأغنية التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب وحققت نسبة مشاهدة عالية على موقع «يوتيوب»، كما شاركت مؤخرًا في فيلم «بالصدفة»، وهو أول عمل سينمائى للنجمة كارول سماحة، وتم عرضه في بيروت ودبى ويشاركها في البطولة الفنان بديع أبوشقرا وباميلا الكيك ومنير معاصرى، ومن إخراج باسم كريستو.