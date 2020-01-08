بعد عقد قرانه.. محمود العسيلي: أتمنى تكون التالتة تابتة

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل الفنان المصري محمود العسيلي بعقد قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم بمدينة الإسكندرية، الثلاثاء 7 يناير، ومن المفترض أن يكون حفل الزفاف ‏يوم الجمعة، 10 من شهر يناير، حيث تعد هذه الزيجة هي الثالثة للعسيلي.

العسيلي شارك جمهوره بمجموعة صور من حفل عقد قرانه، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق قائلا: “تبات ونبات، الفستان الأبيض، إحساسك ايه النهارده، الليلة وأخيرا فرحة، أغاني عملتها من اول ما ابتديت لغاية النهارده باتكلم فيها عن العيلة و الاستقرار و الحب و العيال”.

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وأضاف: “كل أغنية فيهم بتتكلم عن موقف جميل وأسلوب حياة كنت بأحلم إني أعيشها و فعلا حاولت في تجربتين جواز إني اشوف الحياة اللي أنا باحلم بيها تتحقق على أرض الواقع ولكن للأسف التجربتين مانجحوش.. والفشل مش لازم يكون معناه ان حد وحش..لا.. هو بيكون تقصير من الطرفين وبيكون بجد قدر ونصيب”.

وتابع: :الفشل عمره ما كان عيب بس الكارثة الحقيقة اللي ناس كتير بتعملها فهي الاستمرار في الفشل والتصميم على التعاسة عشان ظروف خارجية أو وهمية مالهاش علاقة بالاتنين اللي عايشين في الدوامة وخلاص بيغرقوا.. أنا رفضت أعيش تعيس وهافضل أدور عن السعادة اللي كتبتها في الأغاني بتاعتي وباتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إني أكون لقيتها فعلا وتكون التالتة التابته”.

وكان الفنان المصري قد تزوج من قبل مرتين وانفصل عن كلتاهما، وقال المطرب المصري إنه لا يستطيع أن يعيش بدون حب، ويتمنى أن تكون زيجته الثالثة هي الأخيرة، وأن يكون قد تعلم من تجاربه السابقة وأخطائه.