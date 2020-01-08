بعد إعلان الانفصال رسميا.. ابنة أصالة تثير الجدل بتعليق عن الخيانة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة من زوجها الأول أيمن الذهبي، على دعم والدتها بعد إعلانها انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج استمر لمدة 14 عامًا.

وأكدت شام أنها ستبقى داعمة لوالدتها حتى تكون قادرة على النهوض مجددًا، مشيرة إلى أن انفصال والدتها عن العريان اختبار حقيقي لإظهار طبيعتها كامرأة مقاتلة قاومت كل الأمراض والظروف التي وصفتها بـ“العفنة“.

وأضافت في تعليقها على منشور والدتها الذي أعلنت فيه انفصالها عن زوجها: “لقد وقفنا دائما وتغلبنا على كل العواصف، وبالتأكيد سنتجاوز هذه العاصفة! نحن دائرة من الحب والدعم لبعضنا البعض، وسوف نكون قادرين على النهوض”.

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وتابعت: “هذا مجرد اختبار لإظهار طبيعتك الحقيقية: مقاتلة، امرأة مصنوعة من الفولاذ، امرأة قاومت كل الأمراض والأذى الذي لحق بها من الخيانة، هذه الظروف العفنة حولتها لألماسة أكثر إشراقا”.

ويعد هذا هو التصريح الثاني لشام، حول تعرض والدتها للخيانة وتأكيدها على أنها امرأة قوية ولا تنهزم، وكانت قد ردت قبل ذلك حول قصدها بتعرض والدتها للخيانة من قبل المخرج طارق العريان لتؤكد أنها لم تقصده بذلك وأنها تحبه جدًا وتقدره.

الفنانة السورية كانت قد تعرضت للخيانة أكثر من مرة من زوجها الأعمال السوري أيمن الذهبي، والذي اعترف بذلك أكثر من مرة خلال حوارات تلفزيونية له.

وكانت أصالة قد أعلنت انفصالها عن طارق العريان رسميًا بمنشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.