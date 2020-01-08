كندة علوش متشاءمة من 2020

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة السورية كندة علوش، عن قلقلها من تزايد الأحداث وتوترها مع بداية السنة الجديدة 2020.

كندة علوش، قالت في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “حاسة العالم واقف على شعرة توتر بكل مكان بين البلاد والعباد بتمنى من قلبي هالسنة تكون أحسن من العشر سنين الي قبلا تفاءلت انو رقم 2020 يحمل خير بس يمكن هبل لإنو البداية متعسرة”.

وأضافت: “الحياة صعبة بما فيه الكفاية بتمنى يكون حضوري لطيف وبحلم انو الناس تبطل قسوة واحكام مسبقة وإساءة لبعضن البعض”.

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وكانت الأيام الماضية قد شهدت بعض التوتر الشديد سواء على مستوى الدول أو على مستوى السياسة، كذلك مرور بعض النجوم بحوادث غريبة بالتزامن مع أول أيام العام الجديد.

من ناحية اخرى، حرصت كندة علوش، على دعم اللاجئين في حملة دفا، وقالت في تغريدتها: “ملايين اللاجئين من النساء والأطفال يترقبون بحذر وصول موسم الثلوج والصقيع. يدًا بيد نعمل مع مفوضية اللاجئين لتأمين الدفء للأسر الأكثر حاجةً. نحتاج لأيادي الخير معنا لنمنحهم بعض الأمل بأن شتاء هذا العام سيكون دافئًا. تبرّعوا ولو بثمن معطف للتبرع ادخلو اللينك الموجود في البايو ايد واحدة ما تدفي”.

وكشفت كندة علوش مؤخرًا عن سر غيابها عن الساحة الفنية منذ زواجها من الفنان عمرو يوسف، مؤكدة أنها في البداية كانت ترغب في التقرب من عائلة زوجها وفهم طبيعة زوجها ولذا قررت الحفاظ على بيتها أولًا.

وأضافت أن حملها وانجابها لابنتها حياة جاء بعد ذلك فقررت الاهتمام بها ورعايتها لأنها لا تتحمل أن تقوم بحركة جديدة أو تنطق حرف في غيابها.