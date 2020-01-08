سعد لمجرد يروّج لحفله في دبي مع محمد رمضان بفيديو طريف.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طرح الفنان المغربي سعد لمجرد مقطع فيديو طريف للترويج لحفله المقرر إقامته مساء الجمعة المقبل، 10 يناير الجاري، والذي يشاركه إحيائه الفنان المصري محمد رمضان.

الفنان المغربي طرح الفيديو على قناته على موقع “اليوتيوب”، والذي كشف خلاله عن استعداداته للسفر إلى دبي، ولكن بطريقة طريفة.

ومن المقرر أن يقام الحفل في مركز دبي التجاري العالمي، يوم 10 يناير، وتطرح التذاكر في فئتين الأولى سعرها 1600 جنيه مصري، والثانية 850 جنيه مصري.‏

وكان النجمان محمد رمضان وسعد لمجرد قد قدما مؤخرا أغنية “إنساي”، التى تم تصويرها وطرحها كفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”، وحققت نسبة مشاهدة كبيرة فى فترة قصيرة.

وأغنية “انساي”، تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في باريس، وهي من كلمات وألحان سعد لمجرد، ومن إخراج حسام الحسيني‎، ويغني ‏سعد لمجرد باللهجة المغربية، فيما يغني محمد رمضان باللهجة المصرية.

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وكان الفنان المغربي سعد لمجرد قد أحيا مساء الأربعاء 18 ديسمبر، حفل غنائي ضخم على خشبة مسرح محمد عبده، في بوليفارد، ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك بعد غياب 3 سنوات عن إحياء الحفلات.

الفنان المغربي تألق في الحفل بإطلالتين مختلفتين الأولى بذلة باللون الأحمر، أما الإطلالة الثانية فكانت قميص أسود مين بنقوش خضراء، فيما ظهر في إحدى الصور بعد أن لف العلمين السعودي والمغربي حول جسده.

لمجرد أشعل الحفل بباقة كبيرة من أجمل أغانيه، والتي تفاعل معها الجمهور بشكب كبير، وكان من بين الأغاني التي قدمها أغنية “إنساي”، والذي كان قد شاركه في غنائها الفنان محمد رمضان.

الفنان المغربي حرص على توجيه رسالة شكر لرمضان، بقوله: “تحية كبيرة لأخوي وصاحبي محمد رمضان كنت بتمنى يكون معايا اليوم وبقدم له تحية على الكلام اللي بيقوله دائمًا بحقي ميرسي محمد”.