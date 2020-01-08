موعد العرض الخاص لفيلم رانيا يوسف «دماغ شيطان»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
استقرت شركة «فيلم اوف ايجيبت» للمنتج أيمن وأحمد عبدالباسط، على طرح فيلم «دماغ شيطان»، للنجمة المصرية رانيا يوسف، والنجم باسم سمرة، في جميع دور العرض السينمائى 22 يناير الجاري.
ومن المقرر أن تكشف الشركة عن البرومو الرسمي للفيلم خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن تقيم العرض الخاص للفيلم يوم الاثنين 20 يناير الجاري في سينما الميراج مول بالتجمع الأول.
ويشارك في بطولة العمل، باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوي خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني وضيفة شرف مي فخري وأشرف طلبة والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل وإنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط.
وتدور أحداث العمل حول تعرض أسرة لحادث كبير نري كيف يتم التعامل معه أثناء ذلك تحدث لأحد أفراد الأسرة مشاكل كثيرة كلها تأتي صدفة.
وكانت الفنانة المصرية قد خضعت لجلسة تصوير جديدة بمناسبة قدوم العام الجديد 2020.
رانيا شاركت جمهورها في صور جديدة لها باللون الأحمر، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، حيث اختارت لها فستان جذاب لونه أحمر، وهو اللون الذي يرمز عادة لاحتفالات الكريسماس.
الفنانة الشابة أطلقت شعرها بحرية على كتفيها، ووضعت ماكياج ملفت، بينما كشف الفستان عن قوامها الممشوق.
رانيا تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي تغزل في طلتها الحمراء، بينما أشاد متابعيها في جمالها المبهر.
وكانت الفنانة المصرية قد وجهت رسالة لجمهورها بمناسبة العام الجديد، حيث تمنت لجمهورها عاما سعيدا، خاليا من الهموم والمشاكل، وأن يحقق الجميع أحلامه التي لم يستطع أن يحققها في العام الماضي.
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