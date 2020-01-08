حسن الرداد يخضع لحقن تجميلي في عيادة ابنة أصالة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضع الفنان المصري حسن الرداد، لحقن تجميلي في عيادة شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية اصالة والتي افتتحتها مؤخرًا.

شام، نشرت صورة لحسن الرداد، عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وهو خاضع للحقن.

وليس حسن الرداد، هو أول فنان يزور عيادة ابنة أصالة للتجميل، فسبقته الإعلامية رضوى الشربيني، ومحمد رمضان، وبسمة بوسيل، وحلا شيحة.

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يذكر أن شام الذهبي، حاصلة على درجة الماجستير بالكيمياء من الجامعة الأمريكية بالقاهرة , وقد قامت بافتتاح عيادة تجميلية خاصة لها في مصر للعناية بالبشرة، وتقوم بإمداد الفنانين مواد تساعدهم على إخفاء معالم الإرهاق على ملامحهم وتغذية البشرة.

من ناحية أخرى يستأنف حسن الرداد، وفريق عمل فيلم “توأم روحي” تصوير مشاهد الفيلم في منطقة الشيخ زايد، وتحديدًا داخل إحدى الفيلات هناك، وذلك بعدما انتهوا من تصوير المشاهد الخارجية للفيلم في فرنسا منذ أسبوعين تقريبًا، حيث قضوا أسبوعًا هناك.

وتدور قصته العمل في إطار رومانسي كوميدي، ويلعب دور البطولة الفنان حسن الرداد، بينما يشاركه في دور البطولة النسائية الثنائي عائشة بن أحمد وأمينة خليل خلال أحداث الفيلم الذي لم يعلن صناعه عن موعد طرحه بعد.

حسن الرداد، شارك مؤخرًا في مسرحية “لوكاندة الأوباش” التي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض التي تضم نجوم آخرين مثل مايا دياب، ماجد المصري، سعد الصغير، وشيماء سيف، وهالة فاخر، وحمدي الميرغني وأوس اوس، وغيرهم من النجوم.