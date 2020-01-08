أيتن عامر تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية أيتن عامر بعيد ميلاد زوجها مدير التصوير محمد عز العرب.

أيتن نشرت صورة لها برفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»،، وكتبت معلقة: «كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وربنا يحققلك كل اللي بتتمناه وأكتر كمان».

الصورة التي نشرتها أيتن حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور، وتلقت أيتن عدد من التعليقات من الجمهور والفنانين الذين هنأوا زوجها بعيد ميلاده.

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وتشارك أيتن فى مسرحية “عطل فنى”، مع كل من هشام ماجد وشيكو وأكرم حسنى، وإخراج أوتاكا، وتأليف أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج، وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عددا من الأفلام الكوميدية وأيضا المسلسلات خلال السنوات الماضية.

كما تشارك أيتن في بطولة مسلسل «فرصة تانية» مع الفنانة ياسمين صبري، وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تعد أيتن ثالث المنضمين إلى أسرة العمل بعد أحمد مجدى ودياب.

وتواصل أيتن تصوير مشاهدها فى مسلسل “الأخ الكبير” من 45 حلقة من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، راندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد آخر من الفنانين.