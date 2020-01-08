أحمد فتحي ينشر صورته قبل الشهرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

لم يكن الطريق سهلا لكل الفنانين، حيث عانى عدد كبير منهم قبل تحقيق الشهرة والنجومية، وكان من بينهم الفنان أحمد فتحي.

الفنان المصري أحمد فتحي شارك جمهوره في صورة قديمة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهر فيها وهو يطبخ.

فتحي علق على الصورة وكتب: «مين ده وامتى وفين علل»، وتلقى الفنان عدد هائل من تعليقات الجمهور الذي توقع أنه كان يعمل طباخ قبل الفن، وأن الصورة كانت خارج مصر، ولم يكشف الفنان لغز الصورة رغم كثرة التعليقات التي تلقاها.

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أحمد فتحي صرح من قبل في لقاء له مع الإعلامية منى الشاذلي أنه سافر للخارج وهو متزوج، وعمل في أكثر من مهنة بعد أن وجد صعوبة في تحقيق حلمه في التمثيل، وعانت زوجته بسبب فراقه عنها.

أحمد فتحي فنان مصري كوميدي ذاع صيته في السنوات الأخيرة، وشارك في عدد من الأعمال الدرامية الناجحة، وظهر في رمضان الماضي من خلال مسلسل «شقة فيصل».

بدأ فتحي نشاطه عام 2007، وشارك في عدد من الأدوار الكوميدية ومنها: «بنات العم، الرجل الغامض بسلامته، الحرب العالمية التالتة، بنك الحظ، حملة فريزر، يوم مالوش لازمة، اطلعولي برة، سوق الجمعة، رغدة متوحشة، الكويسين».

ومن بين أعماله في الدراما: «لمعي القط، ريح المدام، الكبير أوي، فيفا أطاطا، هربانة منها، وش تاني، حواري بوخاريست، الرجل العناب، تامر وشوقية، الجماعة، صاحب السعادة، كلمة حق».