مروة ناجي تفجع بوفاة عمها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجعت الفنانة المصرية مروة ناجي بوفاة عمها، وأعلنت هذا الخبر الحزين على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة المصرية قالت: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى، عمي الحبيب، محمد عبد الصمد، نسأل الله العلي القدير أن يجعله من أهل الجنة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يمد له في قبره مد البصر، وأن تكون الآخرة خيراً له من الدنيا، وأن تفتح له أبواب الجنان”.

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وكانت الفنانة المصرية مروة ناجي قد تألقت مؤخرا في حفل غنائي كبير بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو علاء ياسين، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العلم السادس عشر، والذي أقيم بقاعة الأحتفالات الكبرى في جامعة القاهرة تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

مروة قدمت خلال الحفل باقة مختارة من أجمل الأغاني، تنوعت بين أغانيها الخاصة وأغاني زمن الفن الجميل، ومنها: “حبيت من قلبي، ألف ليلة وليلة، أما براوه، أهو دا اللي صار، أنت عمري، قال جاني بعد يومين، نسم علينا الهوا، أغلى اسم في الوجود، حلوة يا بلدى، سهر الليالى”.

وأعربت مروة ناجى عن سعادتها البالغة لإحيائها الحفل في هذا الصرح الكبير، الذى يعتبر من أهم منارات العلم بمصر، وتوجهت بالشكر للأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وللسادة الدكاترة والأساتذة والطلاب والعاملين بالجامعة علي إستقبالها بهذة الحفاوة الكبيرة.