ريم مصطفى تتعرض لأزمة نفسية: «قلبي مكسور».. ما السبب؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

كشفت الفنانة المصرية ريم مصطفى عن حدث مؤسف مرت به مؤخرا، تسبب في أزمة نفسية لها.

ريم نشرت صور لها مع كلبها، وكتبت قائلة: «كسرة قلب وخسارة ‏جديدة، أرقد في سلام يا ملاكي، فقدانك حسرة في القلب لن تنتهي، لكن قلبي سيظل ممتلًا بالذكريات، وسيحتضنك دائمًا لتبقى باقيا فيه، ‏ستمضي الحياة بدونك ولكنها لن تكون كما في السابق مرة أخرى».

الفنانة المصرية تلقت عدد كبير من التعليقات عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وواساها الجمهور في “نفوق كلبها”، كما واستها الفنانة إيمان العاصي.

يشار إلى أن ريم مصطفى تنشغل بتصوير مسلسل جديد يحمل اسم “شديد الخطورة”، والذي يعد أول إنتاج مصري ينتمي لنوعية ‏مسلسلات الـ7 حلقات، ومن المقرر أن يتم عرضه قريبا.

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المسلسل من بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى وهادي الجيار، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.

ريم مصطفى من مواليد عام 1986، شاركت عام 2013 في مسلسل «فض اشتباك»، ثم كانت بداية ظهورها الحقيقية من خلال مسلسل «هبة رجل الغراب»، مع الفنانة إيمي سمير غانم، وحازم سمير، والتي تجمعها بهما صداقة قوية.

شاركت الفنانة الشابة بعد ذلك في عدة أعمال أهمها مشاركتها في مسلسل الزعيم «مأمون وشركاه»، والذي قالت عنه إنه حقق حلمها في العمل مع الفنان عادل إمام.

ريم شاركت العام قبل الماضي في بطولة مسلسل «أمر واقع»، مع الفنان كريم فهمي ونجلاء بدر، ونبيل الحلفاوي، وملك قورة، والمسلسل تم عرضه في رمضان، وحقق نسبة مشاهدة عالية.