علي ربيع يتلقى هدية من محمد صلاح.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تلقى الفنان المصري علي ربيع هدية خاصة من لاعب الكرة المصري محمد صلاح.

على ربيع نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكان معه الفنان أوس أوس، وكان يحمل فانلة محمد صلاح.

ربيع كتب معلقا وهو يمزح: « الحمد لله مضيت مع نادي ليفربول مع أوس أوس، طبعا شكرا يا صلاح على الهدية دي والله أحلى ‏تي شيرت غالي عليا قوي، محمد صلاح الملك المصري».

وكان الفنان أوس أوس نشر صورة له مع محمد صلاح أثناء تواجده هو وزوجته في ليفربول، عبر حسابه على «أنستجرام».

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على صعيد آخر، بدأ علي ربيع، مؤخرًا تصوير مشاهده في فيلم “الخطة العامية».

فيلم “الخطة العامية” فهو بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبد الرحمن، عمرو عبد الجليل، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف كل ‏من أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي.

علي ربيع نافس في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «فكرة بمليون جنيه»، والذي شارك به عدد من الفنانين ومنهم صابرين وولاء الشريف.

كما شارك في العام الذي يسبقه في بطولة مسلسل «سك على أخواتك»، مع صبري فواز، هنا الزاهد، سلوى خطاب، وكريم عفيفي.

يُذكر أن علي ربيع واحد من نجوم «مسرح مصر»، الذي قدمهم الفنان أشرف عبدالباقي، ذاع صيته منذ بداية العروض، وشارك في عدد من الأعمال الفنية سواء على الصعيد السينمائي أو الدرامي.