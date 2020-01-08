لماذا تم إلغاء فقرة محمد رمضان في حفل اختيار الأفضل في أفريقيا؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري محمد رمضان، في حفل الكاف لاختيار الأفضل بإفريقيا، والذي أقيم مساء أمس الثلاثاء في مدينة الغردقة وكان من المقرر أن يقدم حفلًا غنائيًا.

محمد رمضان، فوجئ بإلغاء فقررته خلال الحفل قبل بدء فقرته بدقائق معينة، وذكرت اللجنة المنظمة لحفل الكاف بالغردقة، أنه تم إلغاء الفقرة الفنية التي كان من المقرر أن يقدمها رمضان؛ عقب ظهور رمضان على إحدى القنوات التليفزيونية بأنه سيقدم فقرة فنية خاصة خلال الحفل، الأمر الذي تسبب في حالة قلق لمسئولي الكاف بضرورة عدم ظهور محمد رمضان.

وطلبت اللجنة من منظمي الحفل إلغاء الفقرة التي كان من المقرر أن يقدمها رمضان؛ لأنها لن ترضي جماهير ومتابعي الحفل، لأنه ليس على مستوى الحدث، كما أن وجوده لن يلاقى استحسانًا من حضور الحفل، والاكتفاء بالفنان الإفريقي الذي ظهر خلال الحفل.

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وذكرت مصادر أن نص الحديث جاء: “وجود محمد رمضان على المسرح غير مرغوب فيه”، وأن رمضان لم يحضر الحفل مدعوًا من الاتحاد الإفريقي كفنان مصري، أو أنه نجم إفريقيا الأول كما أدعى، ولكنه جاء بدعوة خاصة من رجل الأعمال كامل أبوعلي.

وأكدت أن الفنان المصري فوجئ بإلغاء حفله الذي أتى من أجله إلى مدينة الغردقة، حيث داعب رمضان جمهوره قبيل بدء الحفل قائلًا: “أنا نمبر وان مصر وإفريقيا كلها.. وهنرقص إفريقيا كلها”.

وكان محمد رمضان، قد قال في تصريحات صحفية قبل الحفل إن مشاركته شرف كبير له ولكنه عاتب على أن اختياره جاء من قبل الكاف ولم يأتي من قبل جهة مصرية.