نفاد تذاكر حفل عمرو دياب في جدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم المصري الكبير عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ضخم في مدينة جدة بالسعودية وذلك بقاعة ليلتي.

وكشفت الجهة المنظمة للحفل عن نفاد التذاكر خاصة وأن الحفل هو الأول لعمرو دياب في جدة خلال عام ٢٠٢٠ حيث أحيا العام الماضي حفلا هناك وشهد حضورا جماهيريا غفيرا تجاوز ٣٠ الف شخص.

ومن ناحية أخرى يستعد الهضبة لإحياء حفل غنائي ياكبير في ميديا سيتي دبي يوم ٢٤ يناير الجاري.

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وعلى جانب أخر، حرص الفنان المصري عمرو دياب، على تقديم الفنانين المصريين المشاركين معه في مهرجان الميدل بيست، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية.

عمرو دياب، قدم الفنانة المصرية دينا الشربيني، قائلًا: السيدات أولاً.. انا معايا فنانة، وكلهم بعد كدا فنانين، معايا الفنانة دينا الشربيني.

دينا الشربيني، تعرضت لموقف محرج بعد تقديم عمرو دياب لها، أثناء إلقاء كلمتها أمام الجمهور، بعدما قطع الصوت عن الميكرفون، وظهرت وهى تلوّح فقط في وجه الجميع، حتى إنها لم تنتبه ومنحها الفنان عمرو دياب الميكرفون الخاص به.

الفنانة المصرية قالت: أنا مبسوطة جدًا إن أنا معاكم النهاردة، في الميدل بيست بالرياض.