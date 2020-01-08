أمل عرفة… تحتفل بالمليونين على انستغرام

احتفلت الفنانة أمل عرفة بتخطي حسابها على موقع انستغرام الـ 2 مليون متابع، مشيرة الى ان محبة الجمهور عز وتاج.

وكانت أمل قد فاجأت الجميع في صيف 2019 بخبر اعتزالها مهنة الفن عقب سلسلة من الإشكالات لاحقتها بسبب تصريحاتها بالاضافة الى ابتعادها عن التواصل مع جمهورها.

إلا ان امل عادت عن قرارها وتواصلت بعد اسابيع مع جمهورها. كما أنها تعاقدت على تصوير مسلسل “حارس القدس”، حيث تجسد شخصية “ريما”.

وقد نشرت امل صورة تجمعها مع الممثل رشيد عساف الذي يجسد دور المطران كبوجي في المرحلة العمرية المتقدمة. وكتبت: “مع القامة التي أحترم رشيد عساف”.

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مسلسل “المطران – حارس القدس” اخراج باسل الخطيب، تأليف حسن م.يوسف وتنتجه المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.

العمل يندرج ضمن إطار السيرة الذاتية، ويعتبر أول عمل درامي يتناول شخصية رجل دين مسيحي على مستوى سوريا والوطن العربي، هو المطران ايلاريون كبوجي (تولد حلب 1922-2017)، والذي أصبح مطراناً لكنيسة الروم الكاثوليك في القدس سنة 1965، وجيّر مكانته الدينية لصالح خدمة القضية الفلسطينية.

لتلقي قوات الاحتلال الصهيوني القبض عليه سنة 1974 بتهمة تهريب السلاح للمقاومة، فحكم عليه بالسجن 12 عاماً ليخرج بعد 4 سنوات بواسطة من الفاتيكان. وفي 1978، أُبعد كبوجي عن فلسطين، ليكمل حياته في روما. ورغم تعليمات المؤسسة الدينية له بالابتعاد عن القضية الفلسطينية، إلا أنه نذر حياته لخدمة حقوق الشعب الفلسطيني ومطالبه الجوهرية، وأوصل المساعدات لأهالي غزّة وساهم بكسر الحصار عنهم.

وخلال الحرب على سوريا قام المطران بدور مؤثر في ايصال حقيقة ما يجري في البلاد، وقدم الكثير من الدعم والمساعدات للجيش العربي السوري والجرحى والمتضررين.

يضم العمل نخبة من أهم الأسماء ابرزهم رشيد عساف، أمل عرفة، صباح الجزائري وابنتها ترف التقي، سليم صبري، نادين قدور، سوزانا الوز، ربا الحلبي، سوسن أبو عفار، جيما دريوسي، جمال نصار، عهد ديب، يحيى بيازي، أمير برازي، سالم بولس، وائل شريفي وغيرهم.