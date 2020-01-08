إليسا والسعودية.. هل تواجه الفنانة "حظرا" بسبب تركي آل الشيخ؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استغرب جمهور الفنانة اللبنانية إليسا مؤخرا من تجاهل الشبكة السعودية "إم بي سي" من تداول أخبار نجمتهم وإقصائها بشكل مقصود من موسم الرياض بالرغم من وجود شريحة كبيرة لها من المعجبين.

وفي التفاصيل، يتداول في الأوساط الفنية أن "إم بي سي" تقوم بالفعل بمنع الحديث عن الفنانة إليسا عبر برامجها أو نشر أي خبر أو إعلان يتعلق بها "لا من قريب ولا من بعيد" بأوامر عليا.

وربما يعود ذلك لعلاقة إليسا وتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السّعودية بسبب تدهور علاقتهما مؤخرا.

وبالرغم من الوساطات التي قام بها الوليد بن طلال ومدير شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" سالم الهندي العام الماضي، بالسماح لإليسا بزيارة عاصمة السعودية الرياض والاجتماع بالوليد والهندي، إلا أن ذلك لم يساعدها.

وكان أول القرارات هو استبعاد إليسا من لجنة تحكيم "ذا فويس"، وحظر اسمها من الحفلات التي أقيمت في السعودية.

والموقف الذي حدث بين إليسا ووزير الترفيه تركي آل الشيخ والمشادات الكلامية عبر تويتر، قد جعل الموقف أصعب حتى على ألبومها الجديد، حيث تم تقليص عدد أغنياتها إلى 10 بعد أن كان من المقرر إصدار 18 أغنية، والاكتفاء بتصوير كليب واحد بالإضافة لخفض أجرها.

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ويبدو أن آراء اليسا التي تعبر بها على "تويتر" أفقدتها مكانتها ودلالها في شركة الإنتاج "روتانا"، وكانت هي من أبرز نجومها في السّنوات الأخيرة.

يذكر أن إليسا أعلنت أنها اتخذت قرارها بأن يكون هذا آخر ألبوم لها مع "روتانا"، وقيل إن العلاقة تدهورت إثر توقيع الشركة السعودية عقد تعاون مع تطبيق "ديرز" الموسيقي؛ ما أدى الى إلغاء جميع أغنياتها عن تطبيق "أنغامي" بعدما حظيت أغانيها وكليباتها بملايين المشاهدات.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ـ بخاصة متابعو الفنانة إليسا ـ هذه الأخبار فيما بينهم، وحاولوا مناقشة الأمر لوضع حد لهذا الأمر، وتحديدا محبي الفنانة اللبنانية الذين يرغبون برؤيتها في حفلات السّعودية.

يشار إلى أن إليسا لم تقدم أي حفل في ليلة رأس السنة، وفضلت الاحتفال مع شقيقتها والأصدقاء على أن تستأنف حفلاتها بعد ذلك، ليكون حفل الكويت الذي أقامته أول حفلاتها في العام الجديد 2020.