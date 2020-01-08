القاهرة – لايف ستايل
يتنافس كل من فيلمي "الفيل الأزرق" الجزء الثاني، و"ولاد رزق" الجزء الثاني، على شباك الإيرادات رغم عرضهما منذ أشهر قليلة في أحد المواسم السينمائية الكبيرة، حيث يتنافس كل منهما على الإيرادات بشكل يومي، رغم تقديم أفلام أخرى في موسم رأس السنة.
وحقق فيلم "ولاد رزق"، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داود، أحمد الفيشاوي، وإخراج طارق العريان إجمالي إيرادات 100،711،607 جنيه، بينما حقق فيلم "الفيل الأزرق"، 103،625،525 جنيه، بطولة كريم عبدالعزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، وخالد الصاوي، وإخراج مروان حامد.
ويواصل صناع تلك الأفلام، بالاتفاق مع شركات التوزيع المختلفة، استمرار عرض الفيلم للجمهور، على أن يتم رفعه قرابة موسم الربيع المقبل، لتقديم أفلام أخرى، مع استمرار عرض أفلام رأس السنة، التي منها أفلام "بنات ثانوي"، "يوم وليلة"، "الفلوس"، وغيرها من الأعمال.
قد يهمك ايضاً:
أحمد عز يخوض أولى تجاربه المسرحية في "علاء الدين" بموسم الرياض
أحمد عز يؤكد "علاء الدين" عمل استعراضي
كانت هذه تفاصيل خبر صراع الأعلى إيرادات يشتعل بين "الفيل الأزرق" و"ولاد رزق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.