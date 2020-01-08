صراع الأعلى إيرادات يشتعل بين "الفيل الأزرق" و"ولاد رزق"

يتنافس كل من فيلمي "الفيل الأزرق" الجزء الثاني، و"ولاد رزق" الجزء الثاني، على شباك الإيرادات رغم عرضهما منذ أشهر قليلة في أحد المواسم السينمائية الكبيرة، حيث يتنافس كل منهما على الإيرادات بشكل يومي، رغم تقديم أفلام أخرى في موسم رأس السنة.

وحقق فيلم "ولاد رزق"، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داود، أحمد الفيشاوي، وإخراج طارق العريان إجمالي إيرادات 100،711،607 جنيه، بينما حقق فيلم "الفيل الأزرق"، 103،625،525 جنيه، بطولة كريم عبدالعزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، وخالد الصاوي، وإخراج مروان حامد.

ويواصل صناع تلك الأفلام، بالاتفاق مع شركات التوزيع المختلفة، استمرار عرض الفيلم للجمهور، على أن يتم رفعه قرابة موسم الربيع المقبل، لتقديم أفلام أخرى، مع استمرار عرض أفلام رأس السنة، التي منها أفلام "بنات ثانوي"، "يوم وليلة"، "الفلوس"، وغيرها من الأعمال.

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